На конференции COP30 в Бразилии представили опыт уезда Баотин на Хайнане

ХАЙКОУ, 20 ноября. /ТАСС/. Опыт уезда Баотин южной китайской провинции Хайнань оказался в поле зрения 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая проходит в Бразилии. Об этом пишет местная газета "Наньгоду шибао".

В тематическом разделе "Китайский угол" COP30 секретарь парткома уезда Му Кэжуй рассказал о проектах, связанных с "озеленением промышленности", низкоуглеродным образом жизни, умным развитием городов, экосистемным подходом и модернизацией управления.

В последние годы, пишет издание, Баотин системно продвигает комплексное управление "горами, водами, лесами, полями, озерами, травами и песками". Активно реализуются 10 проектов по экологической реабилитации, а опыт трансграничного управления водохранилищем Читянь был выбран правительством Китая в качестве образца для всей страны.

В 2023 году Баoтин совместно с Офисом проекта сотрудничества по углеродной нейтральности Китая и Европы начал строительство "Зоны инновационного сотрудничества Китая и Европы в области зеленых и цифровых технологий". Работа ведется по целому ряду направлений. К примеру, платформа управления углеродными выбросами сообществ на основе "интернета вещей + блокчейн + ИИ" уже находится в тестовой эксплуатации. Создаются семейные углеродные счета, жители могут обменивать сэкономленные воду и электроэнергию на билеты в туристические зоны и скидки в магазинах беспошлинной торговли.

Развитие Баотина в зеленом направлении, указывает издание, неразрывно связано с процессом строительства свободного торгового порта на Хайнане, где благоприятная экологическая среда рассматривается в качестве самого сильного преимущества и огромного капитала. Пример Баотина демонстрирует миру, что высокий уровень защиты окружающей среды и высококачественное развитие могут взаимно дополнять и усиливать друг друга. Как отмечает газета, это пример того, как в условиях глобального изменения климата можно не жертвовать развитием ради защиты окружающей среды.