Володин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла

Председатель Госдумы отметил вклад главы РПЦ в развитие межрелигиозного диалога

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив его вклад в развитие межрелигиозного диалога и сохранение традиционных ценностей.

"Ваше Святейшество! Поздравляю вас с днем рождения. Вы вносите большой вклад в сохранение традиционных ценностей, развитие межрелигиозного диалога на принципах взаимопонимания и согласия, укрепление единства нашего общества", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что под руководством патриарха Русская православная церковь многое делает для помощи людям и защиты исторической памяти. "Уважения заслуживают ваш подвижнический труд и искренняя забота о духовном благополучии граждан", - добавил председатель Госдумы.

В заключение Володин пожелал патриарху Кириллу здоровья, душевных сил и всего самого доброго.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года.