Поезда "Москва-2026" будут перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии метро

В поезде обновились элементы интерьера салона, изменился внешний вид остекления на поручнях входной группы, блок связи "машинист-пассажир", увеличилось количество воздуховодов в потолочной части

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Поезда нового поколения "Москва-2026" будут перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"До конца года закупим 40 дополнительных вагонов для Московского метрополитена. После проведения испытаний и обкатки без пассажиров самые современные в мире российские вагоны "Москва-2026" поступят на Замоскворецкую линию - здесь ведется масштабное обновление подвижного состава", - написал мэр.

Начавшийся в марте 2024 года процесс обновления парка поездов зеленой ветки планируется завершить к концу 2026-го. Сегодня Замоскворецкая линия - одна из самых востребованных в метро, ежедневно ей пользуются больше 800 тысяч пассажиров, уточнил Собянин.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что на предприятии АО "Трансмашхолдинг" завершена сборка первого поезда нового поколения "Москва-2026". На заводе уже завершили сварку кузова, сбор рамы, боковины и крыши вагона, проверили его герметичность, покрасили кузов. Также завершена финишная сборка салона и установка подвагонного оборудования.

По сравнению с модификацией "Москвы-2024" в новом поезде обновились элементы интерьера салона, изменился внешний вид остекления на поручнях входной группы, блок связи "машинист-пассажир", увеличилось количество воздуховодов в потолочной части. Кроме того, поменялся вид корпуса камеры заднего вида и футуристическое освещение головной части составов - форма фар стала более вытянутой. Пассажирские сиденья стали удобнее из-за отсутствия металлических стыков. При этом сохранены все ключевые преимущества "Москвы-2024": широкие двери и межвагонные переходы, современная система климат-контроля, адаптивное освещение, большое количество USB и Type-C зарядок.