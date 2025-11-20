В Сибири площадь лесных пожаров уменьшилась в четыре раза в 2025 году

Расходы на реализацию мер пожарной безопасности составили 4,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Площади лесных пожаров, которые возникали на территории Сибирского федерального округа (СФО) в 2025 году, сократились в четыре раза по сравнению с показателем 2024 года. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов.

"Во всех десяти субъектах нашего округа пожароопасный сезон окончен. Общее количество лесных пожаров, возникших на территории округа - 2 тыс. По количеству относительно 2024 года мы приросли в 1,1 раза. Но что касается площади - она составила 81,1 тыс. га, относительно прошлого года явно идет снижение в 4,1 раза", - сказал Карнаухов в пресс-центре ТАСС.

В 2025 году наибольшее число лесных пожаров наблюдалось в Республике Тыва (176 лесных пожаров на площади 18 тыс. га), Красноярском крае (615 пожаров на площади 22 тыс. га) и Иркутской области (633 пожаров на площади 33,8 тыс. га). Основными причинами лесных пожаров в 2025 году стали человеческий фактор, на втором месте - грозы, на третьем - переход огня с земель иных категорий.

В 2025 году расходы на реализацию мер пожарной безопасности составили 4,5 млрд рублей. Из этой суммы 2,1 млрд рублей - израсходованы на тушение лесных пожаров. "Отмечаем, что в ряде субъектов тех денег, которые были нам доведены на календарный год, было недостаточно. Это как раз Республика Тыва, где была высокая горимость, Красноярский край и Иркутская область. Образовалась кредиторская задолженность в объеме 1,2 млрд рублей. Все пакеты документы подготовлены и направлены в Рослесхоз", - добавил Карнаухов.

Начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента Геннадий Долгушин в рамках пресс-конференции добавил, что ущерб от лесных пожаров в Сибири по сравнению с 2024 годом будет в 3-4 раза меньше.