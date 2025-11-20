Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Глава государства назвал модернизацию инфраструктуры приоритетом транспортной отрасли России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов транспортной отрасли, а также участников ХІХ Международного форума и выставки "Транспорт России". Глава государства назвал строительство и модернизацию инфраструктуры, цифровизацию и обновление общественного транспорта безусловными приоритетами отрасли.

"Транспортный комплекс играет значимую, стратегически важную роль в жизни нашей страны, служит достижению национальных целей развития. От компетентности, ответственного отношения к делу и тех результатов, которых добиваются работники отрасли, во многом зависят укрепление экономического, индустриального, технологического суверенитета России, динамичное развитие регионов, городов, поселков и сельских территорий, социальное благополучие миллионов людей", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня среди ваших безусловных приоритетов - масштабная модернизация инфраструктуры отрасли, строительство высокоскоростной и скоростных магистралей, обновление общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, создание крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров, имеющих глобальное значение, - указал Путин. - И конечно, необходимо уделять неустанное внимание широкому, повсеместному внедрению современных технологий, отвечающих передовым стандартам безопасности и экологичности, подготовке квалифицированных кадров".

"Знаю, что все эти вопросы недавно предметно обсуждались на площадках прошедших в Москве XIX Международного форума и выставки "Транспорт России", - добавил он.

Президент выразил благодарность работникам и ветеранов отрасли за слаженную, добросовестную работу на благо страны и народа, пожелал им новых больших достижений и всего наилучшего.

День работника транспорта установлен приказом министра транспорта РФ от 10 августа 2020 г. 20 ноября 1809 г. (по старому стилю) был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениями.