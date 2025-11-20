Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр заявил, что работники сферы реализуют масштабные проекты по всей стране

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и отметил, что благодаря их труду повышается благосостояние граждан России.

"Сегодня транспортники успешно решают поставленные задачи, внедряют в работу цифровые технологии, инновационные решения, автоматизируют процессы управления. Ведут активную деятельность, направленную на повышение провозной способности Восточного полигона, увеличение мощности морских портов, поставку в регионы нового транспорта, модернизацию инфраструктуры. Благодаря вашему труду реализуются масштабные проекты в разных сферах, осваиваются природные богатства, повышается благосостояние наших граждан", - говорится в телеграмме на сайте правительства России.

Глава кабмина подчеркнул, что отечественный транспортный комплекс играет стратегически важную роль в развитии России, вносит большой вклад в рост отраслей экономики, объединяет огромную территорию России, где живут миллионы людей. Премьер отметил, что ежедневно более пяти миллионов профессионалов обеспечивают перевозки. "В этот праздничный день хочу пожелать работникам транспортной отрасли дальнейших успехов, осуществления намеченных планов. Искренние слова признательности - ветеранам, которые являются примером во всем для молодых специалистов", - отметил Мишустин.

День работника транспорта установлен приказом министра транспорта РФ от 10 августа 2020 г. 20 ноября 1809 г. (по старому стилю) учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениями.