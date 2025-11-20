Цивилева: за время СВО вся система помощи раненым была модернизирована

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России отметила, что медицинская помощь военнослужащим соответствует самым высоким мировым стандартам

Редакция сайта ТАСС

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Система помощи раненым в России была серьезно модернизирована на всех этапах за время проведения СВО. Об этом на открытии IV международного научно-практического форума "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений" заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"За время проведения СВО произошла серьезная модернизация всей системы помощи раненым. Были внедрены упорядоченные алгоритмы тактической медицины, радикально изменены средства оказания первой помощи. Этап специализированной медицинской помощи был максимально приближен к передовой, что позволило проводить жизнеспасающие операции в кратчайшие сроки сразу после ранения. Выбор этого подхода был абсолютно оправданным", - сказала Цивилева.

Она отметила, что медицинская помощь военнослужащим Российской Федерации соответствует самым высоким мировым стандартам. "Для сохранения и повышения этой планки по поручению министра обороны [РФ Андрея Белоусова] реализуется масштабный проект "Военная медицина будущего". Его цель - кардинальное улучшение качества оказания медицинской помощи на всех этапах - от линии боевого соприкосновения до реабилитации в санаториях. Предложенные в этом году 60 перспективных медицинских технологий уже внедряются в медицинскую практику", - сказала она.

Цивилева поприветствовала участников форума "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений", отметив, что в этом году мероприятие впервые проводится в России в подобном мультидисциплинарном формате. "В этом зале сегодня собрались ключевые эксперты военного и гражданского здравоохранения. Убеждена, что именно концентрация интеллектуального потенциала ведущих специалистов России является залогом успешного решения актуальных проблем военной медицины", - сказала она.

Так, по словам Цивилевой, современный характер боевых действий и беспрецедентное развитие средств поражения, приводят к тяжелейшим ранениям, политравмам, формированию обширных дефектов конечностей, лица и внутренних органов, которые часто сопровождаются полирезистентной инфекцией.

"В этой ситуации наша важнейшая и наиболее актуальная задача - выстроить прочные мосты взаимодействия и качественную коммуникацию между военными и гражданскими врачами. Лечение военнослужащих с последствиями ранений и сложными дефектами органов и тканей ложится в том числе на плечи ведущих региональных медицинских учреждений. И наши гражданские коллеги должны быть готовы к этой работе, понимая логику и методы дальнейшей реконструкции и реабилитации", - отметила Цивилева.

Научная работа и новейшие разработки

Цивилева добавила, что на передовой в зоне СВО широко внедряются передовые инновационные разработки: от лиофилизированной плазмы до баллонной окклюзии аорты и технологии ЭКМО. "Для спасения конечностей успешно применяются легкие и надежные аппараты внешней фиксации и сосудистые ксенопротезы, что позволило принципиально снизить количество высоких ампутаций. В центральных госпиталях созданы все условия для проведения сложнейших реконструктивных операций с применением аддитивных и генно-инженерных технологий", - сказала она.

Цивилева также отметила фундаментальную работу, проводимую лучшими российскими исследователями, благодаря которой становятся возможными изучение механизмов раневого процесса и развитие реконструктивных технологий в соответствии с самыми современными научными достижениями. "Особую значимость этой работе придает активное участие всех ведущих научных центров страны, что позволяет создавать уникальные технологии и медицинские изделия, не имеющие аналогов не только в России, но и в мировом масштабе", - отметила Цивилева.

Также была проведена реновация многих военно-медицинских организаций. Масштабная работа, подчеркнула Цивилева, была бы невозможна без теснейшего взаимодействия с Минздравом, ФМБА России, Минобрнауки и Фондом перспективных исследований.

О форуме

Четвертый международный научно-практический форум "Огнестрельная рана. Хирургия повреждений" проходит в Москве с 20 по 21 ноября.

Как отмечают организаторы, цель форума - выстроить качественную коммуникацию между военными и гражданскими медицинскими учреждениями, в том числе в регионах РФ, а также продемонстрировать весь спектр медицинских технологий от первой помощи раненым в ходе СВО до высокотехнологичной медицинской помощи на госпитальном этапе и реабилитации.

В этом году форум отличает мультидисциплинарный подход: научная программа построена в виде дискуссионных сессий, объединяющих специалистов разных медицинских профилей для наиболее полного обсуждения проблематики и комплексного информирования врачей об особенностях лечения огнестрельных ранений. Также запланировано большое количество практико-ориентированных мастер-классов от ведущих экспертов Минобороны и Минздрава России.

Отдельная часть форума традиционно будет посвящена взаимодействию между медицинским сообществом и производителями медицинских изделий и оборудования для лечения раненых, а также работе благотворительных фондов и некоммерческих организаций.