В Югре 19 учащихся колледжа обратились к медикам с жалобами на кишечную инфекцию

Прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Сургута организовала проверку по факту заболевания 19 студентов Сургутского политехнического колледжа - они обратились к врачам с жалобами на кишечную инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"В настоящее время учащимся оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, 20 ноября за медицинской помощью обратились 19 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура Сургута организовала проверку", - сказали в пресс-службе.

К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Организован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

В Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому округу - Югре сообщается, что специалисты территориального отдела приступили к эпидемиологическому расследованию. Также врачи-эпидемиологи и специалисты по гигиене детей и подростков начали внеплановые выездные проверки. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре проводится отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделено сотрудникам пищеблока, у всех работников отобран биоматериал для проведения лабораторных исследований.

По предварительным данным регионального Управления Роспотребнадзора, возбудителем инфекции стал норовирус. Ситуация находится на строгом контроле. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.