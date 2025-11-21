Guardian: из Британии могут уехать до 50 тыс. из-за мер против мигрантов

Королевский колледж медсестринского дела считает, что это поставит под угрозу безопасность пациентов

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Около 50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию после планируемого ужесточения миграционных мер. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование Королевского колледжа медсестринского дела (RCN), это может привести Национальную службу здравоохранения Англии к крупнейшему кадровому кризису.

Изменения, предложенные правительством Кира Стармера, вызывают серьезную обеспокоенность у иностранных сотрудников системы здравоохранения. Планы властей включат среди прочего повышение требований к квалификации иностранных работников и ужесточение норм владения английским языком при выдаче всех типов виз.

Согласно результатам опроса RCN, 60% сотрудников, не имеющих постоянного вида на жительство, заявили, что изменения "весьма вероятно" повлияют на их планы остаться в Великобритании. Это, по оценкам профсоюза, может привести к оттоку порядка 46 тыс. специалистов. Представители RCN также заявляют, что массовый отток медсестер поставит под угрозу безопасность пациентов. В исследовании приняли участие более 5 тыс. медсестер иностранного происхождения.

Как пишет издание, на сегодняшний день в Великобритании работают более 200 тыс. медсестер, получивших образование за рубежом, что составляет около четверти от их общего числа.

17 ноября правительство Великобритании обнародовало планы по ужесточению политики в отношении просителей убежища. Согласно документу, для нелегалов срок ожидания права остаться в стране на постоянной основе будет увеличен в четыре раза, до 20 лет. Одновременно срок, на который просителю убежища сразу предоставляется право на пребывание в стране, будет сокращен с 5 лет до 2,5 года. Если же родная страна мигранта будет признана безопасной для возвращения, то законных причин оставаться в Великобритании у него больше не будет.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.