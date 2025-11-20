Кравцов: в 10 регионах есть риск не ввести вовремя в эксплуатацию 15 школ

Речь идет об объектах в Коми, Хабаровском крае, Хакасии, Амурской, Калининградской, Самарской, Псковской, Тамбовской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил министр просвещения РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Несколько российских регионов рискуют не ввести вовремя в эксплуатацию 15 школ по программе капремонта школ, детсадов и колледжей с плановым сроком реализации в 2025 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на площадке Центрального исполкома "Единой России" по ВКС с регионами по реализации программы капремонта и строительства учреждений образования.

"Критические риски [по капремонту] по 15 школам в 10 регионах, три объекта в Запорожской области, два объекта в Республике Коми. <…> Хабаровский край, Псковская область и по одной школе в Хакасии, Амурской, Калининградской, Самарской, Тамбовской и Херсонской областях", - сказал он.

Министр отметил, что большинство российских регионов работают хорошо. Он поставил в пример Республику Татарстан, а также приграничные регионы, в частности Белгородскую область.