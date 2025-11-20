В Москве в 2025 году обновили более 205 км водопроводных и канализационных сетей

Мероприятия проходили во всех административных округах

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы построили и реконструировали свыше 205 км водопроводных и канализационных сетей с начала года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В этом году выполнили работы по строительству и реконструкции свыше 120 км сетей водоснабжения и свыше 85 км канализации", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что соответствующие мероприятия проходили во всех административных округах. При их проведении использовались современные технологии и оборудование.

"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил он.

Так, устаревшие трубы меняют на новые, отечественного производства. Они выполнены из современных материалов, которые характеризуются технологичностью и устойчивостью к коррозии. Применение новых технологий и закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность проводить регламентные и ремонтные работы без отключения абонентов, заключил глава комплекса городского хозяйства Москвы.