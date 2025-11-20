Axios: Трампа не пригласили на похороны экс-вице-президента США Чейни

По информации портала, что это может быть связано с испорченными отношениями между американским президентом и семьей Чейни

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пропустит похороны Дика Чейни, занимавшего пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источник, американский лидер не получил приглашение на похороны, которые пройдут 20 ноября.

По его информации, действующие президенты США обычно присутствуют на похоронах бывших глав государства и вице-президентов, однако американского лидера могли не пригласить на церемонию прощания из-за испорченных отношений с семьей Чейни.

Отмечается, что это может быть связано с предыдущими высказываниями Трампа в адрес республиканки Лиз Чейни, дочери Дика Чейни, которая в 2017-2023 годах была членом Палаты представителей Конгресса США от штата Вайоминг. Трамп назвал ее "радикально настроенным ястребом войны" за поддержку кандидатуры Камалы Харрис на выборах в 2024 году, а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было "направлено ружье".

4 ноября Дик Чейни умер на 85-м году жизни от сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после пневмонии. В 2012 году он перенес операцию по пересадке сердца. У политика остались супруга, дочери Лиз и Мэри Чейни и семь внуков.