Найденная в здании "Интер РАО - электрогенерация" коробка опасности не представляет

Эвакуированные из здания люди вернулись назад

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подозрительная коробка, обнаруженная в здании компании "Интер РАО - электрогенерация" в Москве, опасности не представляет, внутри оказались игрушки. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Проверка завершена. Опасности коробка не представляет, внутри игрушки", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуированные из здания люди вернулись назад.

В пресс-службе компании сообщили, что офис работает в штатном режиме.

На Большой Пироговской улице в Москве в здании компании ранее на первом этаже нашли подозрительную пищащую коробку. На место прибыли для проверки специалисты. В целях безопасности здание были эвакуированы порядка 100 человек.