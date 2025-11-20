Гладков рассказал о болезни, из-за которой отменил рабочие поездки
Редакция сайта ТАСС
10:23
БЕЛГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что из-за болезни ему пришлось отменить ближайшие рабочие поездки по региону.
"Возвращаюсь от врача", - написал он. Гладков отметил, что, "судя по всему, заболел". По этой причине ему пришлось отменить поездки в Графовку, в Шебекинский округ и в Корочу, чтобы посмотреть ход восстановления. Помимо этого, губернатору Белгородской области придется перенести визит в чернянскую флагманскую школу на следующую неделю.
Также из-за болезни Гладков не сможет присутствовать на церемонии вручения стипендий губернатора. Денежное вознаграждение студентам передаст министр образования региона Андрей Милехин.