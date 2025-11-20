В Прикамье бойцу СВО выдали новый паспорт взамен спасшего его от ранения

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Участнику специальной военной операции из города Чусового Пермского края выдали новый паспорт взамен старого, спасшего бойца от ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В управлении МВД сообщили о том, что в октябре военному предоставили отпуск. После возвращения домой он сразу обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД РФ "Чусовской" с заявлением о замене паспорта гражданина России. Сотрудники подразделения оказали ему содействие "в оформлении официальных бумаг в ускоренном порядке". Во время вручения паспорта полицейские пожелали военнослужащему "скорейшего возвращения домой", "крепкого здоровья" и "мирного неба над головой". Также ему подарили Конституцию РФ.

По данным ведомства, 25-летний житель Чусового проходит военную службу с сентября 2022 года в 752-м гвардейском мотострелковом полку в звании гвардии младшего лейтенанта. Боец всегда носит паспорт в нагрудном кармане. В мае 2025 года молодой человек попал под обстрел, и осколок боеприпаса попал ему в грудь, но последствия оказались не фатальными, поскольку основной удар на себя принял паспорт.

Как отметили в полиции, этот случай подтверждает тот факт, что паспорт РФ - "это не просто документ, а реальная защита, предоставляемая государством своему гражданину".