"Чжунго синьвэньван": Хайнань развивает и популяризирует собственные кофейные бренды

В частности, упоминаются бренды "Фушань" и "Синлун"

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 20 ноября. /ТАСС/. Производители кофе в южнокитайской провинции Хайнань прилагают активные усилия для популяризации своей уникальной продукции. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

Читайте также

Спецпроект о будущем провинции Хайнань

Как отмечается, политика Хайнаньского порта свободной торговли создает новые благоприятные возможности для повышения узнаваемости местных кофейных торговых марок на международном рынке. В частности, упоминаются бренды "Фушань" (уезд Чэнмай на севере острова) и "Синлун" (город Ваньнин на восточном побережье провинции).

Авторы портала отмечают, что употребление этого напитка уже давно стало повседневной привычкой жителей Хайнаня. В 2017 году власти включили технологию обжаривания кофейных зерен "Фушань" в список нематериального культурного наследия провинции. В итоге уезд Чэнмай, известный в Китае большим количеством долгожителей, привлек еще больший интерес среди туристов, предпочитающих размеренный отдых.

По словам председателя совета директоров компании Fushan Coffee Сюй Шибина, его организация поставляет кофе из зерен сорта робуста, которые обрабатываются за счет технологий, завезенных из Юго-Восточной Азии. Как отметил бизнесмен, главные особенности этого продукта - у него "нет кислинки", он отличается "легкой горчинкой со сладким послевкусием", сочетает такие преимущества, как "аромат, насыщенность и шоколадные нотки". Благодаря этим качествам этот товар приобрел особую популярность среди местных жителей и гостей Хайнаня, стал одним из важных стимулов развития экономики уезда.

"Благодаря политике порта свободной торговли количество туристов на острове постоянно возрастает. Такие [распространенные в Китае] бренды, как Luckin и Cotti расширяют сферу влияния на кофейном рынке, однако "миниатюрный, но изысканный" кофе Хайнаня тоже завоевывает признание", - подчеркнул Сюй Шибин.

Он уточнил, что соответствующая индустрия самой южной китайской провинции сталкивается с такими вызовами, как неблагоприятное воздействие тайфунов. К тому же местное производство кофе в значительной степени представлено ручным трудом, а это "затрудняет стандартизацию". Кроме того, бизнесмен упомянул о высоком предложении и высокой конкуренции на местном рынке. "В ответ на эти вызовы кофейная промышленность Хайнаня должна сохранить свой самый аутентичный вкус и одновременно удовлетворять спрос молодых потребителей, ищущих разнообразие", - добавил Сюй Шибин.