Мишустин назвал приоритетным создание подъездных путей к соцучреждениям

В этих целях за девять месяцев текущего года было проложено порядка 8 тыс. км, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Создание подъездных путей к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, а также туристическим достопримечательностям остается в числе приоритетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

"Приоритетом остается и создание подъездных путей к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, а также к туристическим достопримечательностям", - подчеркнул Мишустин.

В этих целях за девять месяцев текущего года было проложено порядка 8 тыс. км, что облегчило доступ более чем к 2 тыс.таких объектов, уточнил премьер.

"Все это - совершенно конкретные, зримые результаты. Те улучшения, которые делают жизнь наших граждан комфортнее. И таких положительных изменений с каждым днем по всей стране становится все больше". - резюмировал он.