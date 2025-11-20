Ветеран СВО: патриотическое воспитание искоренит деление личности и государства

По словам Георгия Журавлева, важно прививать молодежи позицию того, что каждый человек своими действиями влияет на общество и страну в целом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Наибольший вред, нанесенный западной либеральной оппозицией, заключен в разграничении ролей личности и государства. Главной задачей патриотического воспитания молодежи должно быть разъяснение неделимой общности и значения поступков человека для страны, сказал председатель региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов специальной военной операции "Защитники Родины" Санкт-Петербурга Георгий Журавлев.

"На мой взгляд, наибольший вред, который нанесла в том числе и западная либеральная оппозиция для нашей страны является воспитание в людях, в молодежи чувства индивидуализма, противопоставления человека и государства. <…> Задачи государства будто отдельно от задач личности. Поэтому считаю, что в рамках патриотического воспитания нужно воспитывать ответственность за судьбу страны, бережное отношение и чувство значимости человека, учавствующего в жизни страны", - сказал Журавлев на пленарной сессии XII Патриотического молодежного форума.

Он добавил, что важно прививать молодежи позицию того, что каждый человек своими действиями влияет на общество и страну в целом.

О форуме

XII Молодежный патриотический форум проходит в Музее военно-морской славы в Кронштадте 20 ноября. В рамках форума действуют пять тематических площадок, каждая из которых посвящена осмыслению различных граней проявления патриотизма в современном мире. В 2025 году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.