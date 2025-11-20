В России стартовала семейная олимпиада по математике

Регистрация открыта до 22 ноября

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Семейная математическая олимпиада "От А до Я", организованная Адыгейским государственным университетом (АГУ), начала свою работу. Соревнование проходит в дистанционном режиме на технологической платформе All Cups и продлится до 30 ноября, сообщили в пресс-службе АГУ.

"Семейная математическая олимпиада на всю страну "От А до Я" - дистанционный конкурс по математике с командным участием, организованный в рамках проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются" Адыгейского государственного университет при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Десятилетия науки и технологий. Олимпиада нацелена на популяризацию математического образования и повышение интереса к предмету", - сказано в сообщении.

Принять участие могут команды, состоящие из школьника, взрослого и других членов семьи, максимальное количество участников - пять человек. Регистрация открыта до 22 ноября.

Отборочный тур пройдет 23 ноября. Его задания распределены в трех тематических линейках, в каждой из которых участникам предстоит решить четыре задачи разной степени сложности. К участию в финале будут приглашены команды, набравшие наибольшее суммарное количество баллов за наименьшее время. При этом все участники олимпиады получат электронный сертификат.

Финал запланирован на 30 ноября, команды будут решать задачи в прямом эфире. Его проведут известные российские популяризаторы математики - ректор АГУ Дауд Мамий и член-корреспондент РАН, профессор АГУ Алексей Савватеев. Трансляция будет доступна на платформе VK Видео в сообществе проекта "Наука вокруг".