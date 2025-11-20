Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент пожелал ему здоровья

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в день рождения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил его и пожелал здоровья. Глава государства встретился со Святейшим в патриарших палатах Кремля. По традиции он преподнес огромный букет белых роз и троекратно расцеловался с патриархом при встрече.

"Ваше Святейшество, вы так много делаете и для православного мира, для русских людей, для всей России в своем служении нашей стране, тратите столько энергии, сил. Я это знаю", - сказал Путин. "В день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья для того, чтобы вы могли в таком же жестком, прямо скажем, напряженном режиме продолжать это благородное служение нашей Родине. Спасибо вам большое, и поздравляю вас!" - добавил российский лидер.

20 ноября предстоятелю Русской православной церкви исполнилось 79 лет.