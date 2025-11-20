Путин поздравил главу Минтранса с Днем работника транспорта

Глава государства назвал транспортную сферу государственнообразующей отраслью России

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Минтранса Андрея Никитина и всех специалистов с Днем работника транспорта, назвав транспортную сферу государственнообразующей отраслью РФ.

"С праздником хочу вас поздравить! Вас и всех, кто работает в этой важнейшей государственнообразующей отрасли, - обратился президент к Никитину в ходе встречи в Кремле.

Глава государства отметил, что "без всякого преувеличения без транспортного комплекса страна существовать не может". По словам Путина, в России в этой отрасли работают люди, преданные своему делу.

"Особенно сейчас я это вижу". - добавил он. "Так что вам и всем, кто работает вместе с вами в этом огромном транспортном комплексе страны - самые искренние слова благодарности и с праздником!" - заключил президент.

День работника транспорта отмечают в России ежегодно 20 ноября. В 1809 г. был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениями.