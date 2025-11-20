Соотечественники из пяти стран присоединились к акции "Елка желаний"

Речь идет об Испании, Италии, Франции, Кипре и Сербии, заявил председатель правления Движения первых Артур Орлов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Соотечественники из Испании, Италии, Франции, Кипра и Сербии присоединились к всероссийской акции "Елка желаний". Об этом заявил председатель правления Движения первых Артур Орлов на пресс-конференции в Национальном центре "Россия", посвященной старту акции.

"К акции ["Елка желаний"] у нас еще присоединились наши соотечественники, которые проживают в других странах, это Испания, Италия, Франция, Кипр и Сербия", - сказал Орлов.

Он добавил, что аналогичную акцию проводят в Узбекистане, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. "То есть аналогичная акция, позволяющая многогранно охватить большое количество ребят, нуждающихся в этом. У нас нет границ, я просто хочу сказать, что нет границ, которые препятствуют нам. Мы абсолютно открыты и готовы в этом (проведении акции - прим. ТАСС) посодействовать, помочь. Есть богатейший опыт у команды [организаторов]", - отметил глава движения.

Он подчеркнул, что акция является уникальной, за последние два года было исполнено более 112 тыс. желаний. Орлов также привел в пример президента России Владимира Путина, который за семь лет исполнил 21 желание.

Всероссийская акция "Елка желаний" - добрая традиция, объединяющая людей по всей стране с 2018 года. Каждый год она помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создает атмосферу настоящего новогоднего чуда и напоминает, что волшебство существует.