Дед Мороз назвал "самым замечательным новогодним чудом" акцию "Елка желаний"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга назвал акцию "Елка желаний" замечательным новогодним чудом. Он поблагодарил организаторов и участников акции в ходе беседы с журналистами в национальном центре "Россия".

"Это самое замечательное чудо новогоднее - "Елка исполнения желаний". Я всеми снежинками души своей морозной благодарю всех замечательных людей, которые действительно могут помочь тем ребятишкам, у которых, к сожалению, не все хорошо складывается в этой жизни. И за эти добрые дела и добрые поступки выражаю низкий поклон", - сказал Дед Мороз и поклонился в пояс.

Он призвал всех творить добро, начиная с самых маленьких добрых дел. "Для меня, старика, вы все одинаковые - большие и малые, все равны. Взрослые - вы хоть и вырастаете, но в душе по-прежнему остаетесь маленькими ребятишками. И несмотря ни на какие трудности, продолжаете всем сердцем верить в чудеса, верно? А самое маленькое чудо - это самое маленькое доброе дело. Начините с этих маленьких шажочков, и вы сами не заметите, как жизнь в мире будет только лучше. Ведь не зря главный девиз сказки моей новогодней - твори добро", - отметил он.

Движение первых проводит всероссийскую акцию "Елка желаний". Присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также ребята из малообеспеченных семей. Стать участниками "Елки желаний" могут и дети бойцов специальной военной операции, жителей Донбасса, Новороссии и сопредельных с ними областей, подвергающихся обстрелам.