В СНГ предложили разработать общую программу действий в сфере школьного питания

Заместитель генсекретаря Денис Трефилов отметил, что качественное школьное питание - это "не просто социальная обязанность наших стран, это прямая инвестиция в здоровье наших детей, интеллект и в конечном счете будущее наших стран"

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Злыденный/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 20 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) предлагает разработать программу совместных действий по вопросам школьного питания для реализации конкретных проектов в этой сфере. Об этом заявил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, выступая в Душанбе на Втором международном форуме стран СНГ по школьному питанию.

Он отметил, что участникам форума предстоит наметить конкретные шаги и сформулировать совместные инициативы, которые могут быть реализованы уже в ближайшей перспективе. "В качестве одной из таких инициатив Исполнительный комитет СНГ предлагает подумать над разработкой общей программы совместных действий или дорожной карты в области питания школьников. Документ, где будут не просто цели, а вполне определенные проекты, сроки и, главное, ответственные за их реализацию", - сказал Трефилов.

Он добавил, что Исполком СНГ также предлагает проработать вопрос создания реестра производителей оборудования для сферы школьного питания в странах СНГ. "Ведь поняв, чем мы обладаем и производим в рамках Содружества, мы сможем наладить эффективные кооперационные цепочки в наших странах", - пояснил Трефилов.

По словам замгенсека СНГ, важно закрепить традицию регулярного проведения форума по школьному питанию в рамках председательства стран-членов в СНГ. "И в этой связи я обращаюсь к нашим туркменским коллегам и прошу рассмотреть возможность проведения следующего форума в рамках председательства Туркменистана в следующем году", - продолжил Трефилов. В 2025 году председателем в органах Содружества является Таджикистан.

Трефилов также отметил, что качественное школьное питание - это "не просто социальная обязанность наших стран, это прямая инвестиция в здоровье наших детей, интеллект и в конечном счете будущее наших стран". "В апреле этого года главы внешнеполитических ведомств [государств СНГ] придали новый импульс нашему движению - "Институт отраслевого питания" из Российской Федерации получил статус базовой организации по вопросам питания учащихся. И теперь у нас есть единый центр компетенций, площадка, на которой все страны СНГ могут обмениваться лучшими практиками и современными технологиями", - сказал он.

Второй международный форум стран СНГ по школьному питанию "Школьное питание - инвестиции в здоровое поколение нации" проходит в Душанбе с 20 по 22 ноября. В нем участвуют представители министерств, ведомств, школ и общественных организаций из стран Содружества, а также ученые, представители Исполкома СНГ, ООН и других международных организаций. На панельных сессиях обсудят влияние школьного питания на развитие и здоровье нации, результаты и перспективы соответствующих программ, а также участие родителей в их реализации. Первый форум стран СНГ по школьному питанию прошел в ноябре 2023 года в Бишкеке.