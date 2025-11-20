Политолог Назаров: присуждение Мирзиёеву премии Толстого является признанием его заслуг

Награда подтверждает вклад президента Узбекистана в дело укрепления мира

ТАШКЕНТ, 20 ноября. /ТАСС/. Присуждение президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву международной премии мира имени Льва Толстого - это, безусловно, знаковое событие, заслуживающее самого пристального внимания и искреннего одобрения, Узбекистан благодарен оргкомитету за присуждение этой престижной награды лидеру страны. Об этом ТАСС сообщил кандидат философских наук, эксперт-политолог Равшан Назаров.

"Эта престижная награда, носящая имя великого гуманиста и мыслителя, является ярким свидетельством признания значительного вклада президента Шавката Мирзиёева в укрепление мира, стабильности и развитие плодотворного международного сотрудничества. Его последовательные усилия, направленные на построение открытого и доброжелательного диалога, а также на продвижение принципов толерантности и взаимопонимания, получают заслуженное признание на самом высоком уровне. Это событие вселяет надежду и подтверждает важность миротворческих инициатив в современном мире", - сказал он.

По его мнению, присуждение премии является признанием заслуг Мирзиёева по созданию в регионе Центральной Азии атмосферы предсказуемости, доверия, устойчивости и мирного сосуществования. "Награда, носящая имя такого выдающегося писателя и философа, как Лев Толстой, говорит об очень многом. Она подчеркивает, насколько важны и ценны усилия президента Шавката Мирзиёева по поддержанию мира, развитию добрососедских отношений и созданию атмосферы доверия как внутри страны, так и на международной арене. Это заслуженное признание его миротворческой деятельности, граждане Узбекистана и все искренние друзья Узбекистана могут только радоваться такому событию, которое вдохновляет на дальнейшие шаги в направлении укрепления всеобщего мира и согласия", - подчеркнул политолог.

Мир на границе

Символично, что по итогам голосования, прошедшего 9 сентября 2025 года, помимо Мирзиёев лауреатами второй Международной премии имени Льва Толстого стали также президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Как отметили в оргкомитете, лидеры трех соседних стран удостоены этой почетной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

В частности, за последние два года Киргизия, Таджикистан и Узбекистан сумели урегулировать все спорные пограничные вопросы, которые не удавалось разрешить после развала Советского Союза.