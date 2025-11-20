В Адыгее построили свыше 400 дорожных объектов за шесть лет

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что по итогам 2025 года в регионе отремонтируют порядка 80 км автодорог

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 400 дорожных объектов возвели в Адыгее за шесть лет, в том числе при поддержке федерального правительства. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Всего за шесть лет, включая текущий год, мы ввели в эксплуатацию 403 дорожных объекта общей протяженностью 584 км и сейчас сохраняем опережающие темпы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни",- сказал Кумпилов. Таким образом он прокомментировал сохранение республикой статуса одного из регионов-лидеров в дорожной сфере, а также вручение памятного диплома и символического "Золотого катка" за наилучшие показатели реализации нацпроекта в текущем году.

Кумпилов отметил в этой связи, что по итогам только нынешнего года в регионе отремонтируют порядка 80 км автодорог. "При поддержке правительства РФ мы реализовали ряд стратегически важных проектов, включая строительство крупных развязок, а также дорог в горной части республики",- заметил Кумпилов в своем официальном канале в мессенджере МАХ.