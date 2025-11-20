В Москве наградили победителей XIX Всероссийского конкурса "Золотой сокол"

Жюри отметило проект "Парк семьи" от женсовета войск РХБ защиты ВС РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса "Золотой сокол" за лучшие результаты культурно досуговой работы учреждений культуры РФ прошла в Центральном доме Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На конкурс поступило более 200 работ от учреждений культуры и общественных объединений из 54 регионов России. Тематика конкурсных работ была приурочена к ключевым событиям 2025 года - Году защитника Отечества и 80 летию Великой Победы", - сказали там.

Оценка работ проводилась по четырем номинациям: "Методическая работа", "Видеосюжет", "Сценарий" и "Военно патриотический проект". Победителями стали клуб 12-го главного управления Минобороны России (город Белгород), Дворец культуры имени В. И. Ленина (Рязанская область), женсовет войск РХБ защиты ВС РФ, клуб войсковой части ВДВ из подмосковной Кубинки. Дом офицеров Южного военного округа получил специальную награду за плодотворную работу учреждения в рамках Года защитника Отечества.

Жюри отметило проект "Парк семьи" от женсовета войск РХБ защиты ВС РФ. Инициатива, автором которой является член комитета Совфеда по социальной политике Светлана Кириллова, предполагает создание парковых зон в честь участников специальной военной операции. "Наш проект "Парк семьи" родился не в кабинете, а на открытой территории - по всей нашей России. Сегодня это 14 парков семьи", - отметила Кириллова.

В ведомстве подчеркнули, что внимание заслуживает и театрализованный музыкальный концерт "Песни нашей Победы" клуба войсковой части ВДВ из Кубинки. Его особенность заключается в том, что артисты - военнослужащие - участники СВО, гражданский персонал подразделения и их семьи. "Подобный формат представляет собой наиболее эффективную форму работы по сохранению исторической памяти и обеспечению преемственности поколений, что соответствует одной из ключевых задач проекта", - рассказала режиссер-постановщик Анна Васильева. Музыкальный руководитель проекта - заслуженный работник культуры РФ Ирина Савицкая.

В состав жюри вошли доктор философских наук, профессор Ольга Астафьева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров и руководитель исполкома художественного совета МО РФ Леонид Палько. Почетными гостями церемонии стали народная артистка РСФСР Анна Шатилова и президент культурного фонда "Кобзон", заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.