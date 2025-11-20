ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Беглов посетил детский лагерь на Кубе, где будут отдыхать дети из Петербурга

Лагерь находится на курорте Варадеро
21:25

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в четверг детский лагерь Maravillas de la infancia ("Чудеса детства"), расположенный на кубинском курорте Варадеро, куда в 2026 году планируется отправить на отдых петербургских детей.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе губернатора, Беглов отметил, что лагерь готов принять на отдых юных петербуржцев. В пресс-службе напомнили, что детей из Санкт-Петербурга пригласил туда на отдых президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Лагерь "Чудеса детства" обладает культовым статусом уже для нескольких поколений кубинцев, - отметил Беглов, слова которого приводит пресс-служба. - Это своего рода кубинский "Артек", с ним связывают самые светлые и яркие воспоминания детства". Он поблагодарил кубинских друзей, которые относятся к детям из России "как к своим и предлагают юным петербуржцам самое лучшее". Губернатор Санкт-Петербурга выразил уверенность в том, что "отдых на одном из лучших морских курортов в этой части света принесет школьникам Санкт-Петербурга незабываемые впечатления и станет основой крепкой дружбы с их кубинскими сверстниками".

Лагерь Maravillas de la infancia начал свою работу в 1960-х годах после победы Кубинской революции. В последующие десятилетия это место отдыха развивалось под эгидой кубинской организации пионеров "Хосе Марти".

В пресс-службе Беглова напомнили, что в этом году по его приглашению более 50 молодых кубинцев посетили всемирно известный праздник выпускников "Алые паруса".

Президент Кубы во время своего визита в Санкт-Петербург в мае 2025 года, приуроченного к празднованию 80-летия Великой Победы, пригласил петербургских школьников приехать на Кубу с ответным визитом. Он запланирован на следующий год, отметили в пресс-службе губернатора. 

