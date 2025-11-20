В Карелии намерены увеличить население Кемско-Беломорской агломерации на 30%

Этого планируют добиться за счет развития туристических проектов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Развитие проектов в сфере туризма позволит Карелии к 2035 году увеличить население Кемско-Беломорской агломерации на 30%, достигнув запланированного показателя в 32,5 тыс. человек. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил ТАСС в кулуарах XXI съезда Российского союза туриндустрии в Национальном центре "Россия".

Согласно данным сборника "Арктика в цифрах - 2025", соавтором которого выступила комиссия Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь", число жителей Кемско-Беломорской агломерации должно составить 32,5 тыс. к 2035 году. В настоящее время там проживают около 25 тыс. человек. Таким образом, рост за десять лет должен составить около 30%.

"В том числе за счет развития туризма, потому что там очень много объектов, включая Белое море. Сейчас есть поручение президента по созданию инфраструктуры акватермального курорта и гостиничного комплекса <...>. Будет экономика, которая связана с этими местами, будет население расти", - сказал глава Карелии, отвечая на вопрос о том, каким способом планируется обеспечить рост населения в агломерации.

Среди перспективных объектов Артур Парфенчиков выделил беломорские петроглифы и направление на Соловки. Кроме того, в настоящее время власти активно развивают сферу аквакультуры.

Кемско-Беломорская агломерация находится на территории Карелии, она включена в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны России. Стоимость мероприятий ее комплексного плана развития оценивается в 16,7 млрд рублей. Он предусматривает модернизацию и строительство необходимой транспортной, автодорожной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

XXI съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) прошел 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер XXI съезда РСТ.