В ГД с осторожностью отнеслись к идентификации детей по биометрии в видеоиграх

Регуляторы могут использовать и другие меры контроля, в том числе с математическими задачами для разного возраста, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Использование биометрии детей для проверки возраста в видеоиграх - дискуссионная тема, к такому способу надо подходить с осторожностью. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Так депутат прокомментировал решение игровой онлайн-платформы "Роблокс" ввести проверку возраста пользователей по фотографии, чтобы оградить детей от общения со злоумышленниками.

"[Это] является само по себе очень чувствительной информацией. Мы должны очень-очень сильно подумать, а нужно ли нам использовать биометрию для идентификации наших детей. Это очень дискуссионный вопрос", - сказал Боярский.

Он обратил внимание, что в разных странах регуляторы применяют и другие защитные меры. "Кто-то [использует] пазлы или задачки с уровнем сложности. Условно говоря, пятиклассник не может решить задачку восьмиклассника, таким образом вычисляют. Есть страны, в которых есть ограничение по времени нахождения ребенка в игре или даже по времени суток, чтобы по ночам дети спали, а не играли", - объяснил парламентарий.

Боярский также отметил, что оптимальные способы защиты детей от возможного вредного воздействия видеоигр будут обсуждаться при подготовке ко второму чтению законопроекта о регулировании разработки и распространения игр, который в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым зампредом комитета по информполитике Антоном Горелкиным. "Это хороший повод вообще этими вопросами позаниматься", - заключил парламентарий.