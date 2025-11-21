В ГД сочли излишней идею продажи бензина по паспорту

Это создаст дополнительные сложности для водителей, которые не обязаны носить с собой паспорт, отметил депутат Николай Новичков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Идея продажи бензина по паспорту носит излишний характер, но можно ввести обязательное предъявление на автозаправках водительских удостоверений, чтобы не допускать на дороги несовершеннолетних на питбайках. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия").

Ранее в Ростовской области предложили ввести покупку бензина на заправках по паспорту. Мера, по мнению властей региона, призвана ограничить перемещение по дорогам общего пользования несовершеннолетних на питбайках.

"Я думаю, что это излишняя строгость. Вполне достаточно продажи бензина на бензоколонках по предъявлению водительского удостоверения", - сказал депутат.

По его словам, продажа бензина по паспорту создаст дополнительные сложности для водителей, которые не обязаны носить с собой паспорт, но должны быть с правами. "А вот когда автомобилист подходит к кассе, говорит сколько ему нужно продать бензина и просто показывает свои водительские права, этого будет вполне достаточно и отсечет тех, кто ездит без прав", - сказал парламентарий.