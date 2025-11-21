На Камчатке начали создание бота для записи к врачу через мессенджер Мax

Он станет первым из серии электронных медицинских сервисов, запущенных для удобства жителей, сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Началась работа по созданию первого чат-бота для записи к врачу в национальном мессенджере Мax на Камчатке, он станет первым из серии электронных медицинских сервисов, запущенных для удобства жителей края. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"Минздрав Камчатского края приступил к разработке чат-бота медицинских электронных сервисов в национальном мессенджере Max. Первым станет самый востребованный сервис - запись на прием к врачу. Планируется, что после старта бота запись на прием к врачу станет проще и доступнее всем группам населения", - сказал Мельников.

По его словам, министерство планирует к запуску различные электронные сервисы здравоохранения: от напоминаний и уведомлений о новых электронных медицинских документах до дистанционного мониторинга, рекомендаций и телемедицинских консультаций. Планируется, что работа по запуску чат-бота для записи к врачу будет завершена до конца 2025 года.