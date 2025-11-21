Директор Московского зоопарка: Медведь Гром скопировал человеческие повадки

Животное встает и облокачивается на решетку вольера, как мужчина, отметила Светлана Акулова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бурый медведь Гром, в октябре 2022 года эвакуированный из ЛНР, очень интересен для наблюдения, он скопировал повадки людей, с которыми раньше жил рядом. Об этом сообщила в интервью ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Он встает и облокачивается на решетку вольера, как мужчина. <...> Когда он был в питомнике, где его ограждение было достаточно близко к людям, он вел себя как волк из мультика: облокачивался, лапу свою ставил, наблюдал за посетителями. И морда у него такая была, как выражение лица у мужчины. <...> Смешно, как мы ему давали таблетки, помещая их в курицу, а он брал, мыл эту курицу и все таблетки доставал. Прямо человек в шкуре медведя", - отметила Акулова.

Она добавила, что в этом сезоне киперы Московского зоопарка уже перестали проводить тренинги с медведями в связи с приближением периода их зимней спячки. Они все меньше заходят к зверям в вольер, чтобы не потревожить, у них выключают свет, выдают более питательные корма, чтобы они набирали массу. Гром тоже готовится ко сну.

"Приехал к нам, конечно, он 270 кг - это очень мало для такого вида животного, как бурый медведь, и сейчас он добирает массу, ему нужно добрать до 500 кг. В спячку он уходит - это заслуга наших киперов и зоологов. Хотя раньше не уходил, когда сожительствовал с людьми", - сказала Акулова.

Гром на протяжении 10 лет жил в ЛНР на территории пивного завода, где о нем заботились местные сотрудники. Последние месяцы пребывания в Кременной животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Впоследствии он сменил место обитания на городскую территорию Московского зоопарка.

