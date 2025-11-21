В ДНР планируют привести к норме все контейнерные площадки ТКО до 2028 года

Уже обустроены 60 объектов в Макеевке и Докучаевске

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Донснабкомплект" намерено обустроить все контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО) в ДНР до 2028 года включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе компании - оператора по обращению с ТКО.

"На сегодняшний день предприятие обслуживает порядка 10 тыс. контейнерных площадок. В период 2026-2028 годов предприятие планирует за счет средств субсидии, выделенной из республиканского бюджета, обустроить все контейнерные площадки", - сказали в пресс-службе.

Работа начата в октябре. Уже обустроены 60 объектов в Макеевке и Докучаевске.

В июле в "Донснабкомплекте" сообщили ТАСС о планах начать с этого года приводить к норме площадки для ТКО. Ранее такой комплекс мероприятий в республике не проводился. В частности, речь идет об устройстве закрытых с трех сторон навесов, а также асфальтового или плиточного покрытия под контейнеры. Предприятие определено региональным оператором по обращению с ТКО с июля 2024 года.