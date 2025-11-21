Во Владивостоке открыли выставку в память о командире отряда "Тигр" Ефремове

Он удостоен звания Героя Росси посмертно

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Выставка "Время смыслов", посвященная памяти командира отряда "Тигр", Героя России Сергея Ефремова, открылась в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Ефремов был первым командиром добровольческого отряда из Приморья БАРС-22 "Тигр". Погиб 2 февраля 2025 года. Удостоен звания Героя Росси посмертно.

"В Дальневосточном федеральном университете начала работу выставка "Время смыслов", посвященная памяти Героя России Сергея Викторовича Ефремова, - <...> командира отряда "Тигр" и вице-губернатора Приморского края", - указано в сообщении.

Плакаты выполнены в различных художественных техниках и посвящены людям, которые вносят вклад в развитие страны: защитникам Родины, волонтерам, учителям, спасателям, семьям, строителям и студентам. Экспозиция станет частью образовательной и просветительской среды университета. Ее работы будут использовать на встречах со студентами и во время мероприятий, посвященных гражданскому воспитанию и сохранению исторической памяти.

В марте 2024 года Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края, было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора. В августе того же года вернулся к командованию отрядом "Тигр" на спецоперации. В начале февраля 2025 года глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания. Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что это произошло при освобождении курского приграничья. В том же месяце на посту командира приморского добровольческого батальона "Тигр" Ефремова сменил Рустям Абушаев.

Ефремов родился 5 августа 1973 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях, ему были присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики. Был женат, воспитывал четверых детей.