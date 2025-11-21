В Приморье планируют открыть комплекс по производству металлоконструкций

Он появится в 2028 году, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Промышленный комплекс по производству металлоконструкций мощностью 3 тыс. тонн продукции в год откроют в Приморском крае в 2028 году. Об этом сообщается на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "СБМ" в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" откроет в 2028 году промышленный комплекс по производству металлических конструкций. В его состав войдут завод металлоконструкций, промышленный парк для арендаторов и площадки для хранения готовой продукции. Производственные мощности обеспечат выпуск более 3 тыс. тонн конструкций в год", - говорится в сообщении. Уточняется, что объем инвестиций в проект составит 1,16 млрд рублей, будет создано 25 рабочих мест.

К 2028 году будут введены в работу завод металлоконструкций с участками раскроя, сварки и окраски, площадки для хранения и отгрузки произведенной продукции, промышленный парк для смежных производств и складские зоны. Производственная площадка будет оснащена современным оборудованием, включая станки плазменной резки, гидравлические прессы, кран-балки и компрессорные установки.

По словам генерального директора ООО "СБМ" Владислава Вильчинского, цель проекта - создать предприятие, которое сможет обеспечить строительный и промышленный сектора Дальнего Востока изделиями местного производства. "Помимо основной производственной деятельности мы планируем предоставлять дополнительные услуги. В том числе по окраске и антикоррозийной обработке металлоконструкций, хранению с обеспечением погрузочно-разгрузочных операций, доставке готовых изделий в пределах Приморского края и соседних регионов. А также по предоставлению площадей субъектам СМП для ведения деятельности, связанной с металлообработкой и хранением. Для этих целей на территории комплекса будет построен промышленный парк площадью до 1,2 тыс. кв. м", - сказал он.

Вильчинский также отметил, что особое внимание при реализации проекта компания уделит подбору и развитию персонала. "Мы планируем сотрудничать с профессиональными образовательными учреждениями региона, чтобы готовить квалифицированные кадры для собственного предприятия по направлениям "Металлообработка", "Логистика" и "Сварочное производство", - добавил он.

В структуре предприятия предусмотрены рабочие места для инженерно-технического персонала, сварщиков, сборщиков металлоконструкций, операторов погрузчиков, специалистов по логистике, снабжению и бухгалтерскому учету. "Основными потребителями продукции резидента смогут стать строительные организации, девелоперы промышленных и складских объектов, в том числе резиденты преференциальных режимов. КРДВ будет комплексно сопровождать проект на всех этапах его реализации", - отметил директор КРДВ Алексей Дунаев.