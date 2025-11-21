В Мариуполе осталось восстановить 120 многоквартирных домов

Удалось восстановить более 1 500 домов, сообщил первый замруководителя дирекции ППК "Единый заказчик" Максим Толмачев

МАРИУПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Восстановление многоквартирного жилого фонда в Мариуполе подходит к завершению. Осталось отремонтировать 120 домов, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя дирекции ППК "Единый заказчик" Максим Толмачев.

"Осталось восстановить 120 домов. Уже восстановлено более 1 500 домов. Именно многоквартирных", - рассказал собеседник агентства.

Бои за Мариуполь шли в самом начале СВО. По разным экспертным оценкам, город был разрушен почти на 80%. К восстановлению приступили после освобождения.