Глобальное объединение зооучреждений разработало приложение для контроля болезней

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова стала инициатором создания ГОЗУ, первый съезд объединения планируется провести в Индии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индийские специалисты разработали для Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ) приложение, где будут отслеживаться болезни животных. Об этом в интервью ТАСС сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Например, нам коллеги из Индии разработали приложение, куда будут вноситься коллекции по всему миру из зоологических учреждений, которые работают с дикими животными. Там будут сведения о болезнях животных и методах лечения - так мы сможем отследить, откуда пошла эпидемия, какое лекарство помогает, и купировать вирус", - отметила гендиректор Московского зоопарка.

По ее словам, объединение нужно для реакции на глобальные вызовы - эпидемии, изменения климата, голод. Зооучреждения со всего мира объединяются, чтобы помогать в критические моменты. Инициатором создания ГОЗУ стала Светлана Акулова, первый съезд объединения планируется провести в Индии.

"Я стала основателем Глобального объединения зоологических учреждений, <...> мы нашли большое количество партнеров. Например, у нас есть большой партнер из Индии, и первый съезд глобального объединения пройдет в Индии в следующем году, в марте. Уже приглашено огромное количество директоров со всего мира", - сказала Акулова.

Сотрудничество с научными институтами

Она добавила, что с ГОЗУ будут сотрудничать научные институты. В рамках этого объединения также планируется проводить обмен животными, работать над природоохранными программами. В партнерах объединения есть заводы - изготовители кормов и фермерские хозяйства, которые смогут стать резервным фондом на случай чрезвычайных ситуаций, с их помощью можно будет накормить коллекцию.

"Потому что методы западных стран, которые в ковид уничтожали свою коллекцию и закрывали зоопарки, нашему объединению не близки. Мы объединились, чтобы таких ситуаций не было. И у нас полное равноправие, все страны равны, нет двойных стандартов. Сейчас в организацию входят 20 стран", - заключила Акулова.

