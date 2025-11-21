Голосовой помощник контакт-центра Москвы обработал 23,5 млн звонков за 2025 год

Он функционирует уже 11 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Столичный голосовой помощник на основе ИИ обработал за 2025 год 23,5 млн звонков по 14 городским линиям общегородского контакт-центра (ОКЦ). Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"По поручению Сергея Собянина Москва развивает технологии искусственного интеллекта, в том числе на городских линиях, чтобы жители могли быстро и удобно решить свои повседневные задачи. Голосовой помощник на горячих линиях ОКЦ работает уже 11 лет: за это время он обработал около 190 млн звонков жителей, из них 23,5 млн - в этом году", приводятся слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта помогает москвичам в том числе записываться к врачу, передавать показания счетчиков, вызывать мастеров, получать информацию об оформлении документов. Во время диалога виртуальный ассистент распознает с точностью 98% сообщений клиентов, а в его базе знаний хранится информация почти по тысяче тем.

Как отметили в департаменте информационных технологий Москвы, жители столицы высоко оценивают качество и удобство консультаций - средняя оценка работы сервиса составила 4,5 балла из пяти в 2025 г. Самая высокая оценка виртуальному ассистенту была поставлена на линии по приему показаний индивидуальных приборов учета воды и электричества и составила 4,94 балла из 5 в 2025 году.