В ДНР хотят штрафовать за продажу бензина детям

Размер штрафов составит от 3 тыс. до 150 тыс. рублей

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты ДНР инициировали законопроект о введении штрафов от 3 тыс. до 150 тыс. рублей за продажу бензина несовершеннолетним. Документ подготовлен в связи с ростом числа ДТП с участием детей и подростков на мототранспорте, сообщил ТАСС вице-спикер Народного совета республики Алексей Дорофеев.

"Законопроект предусматривает реальную административную ответственность за продажу бензина детям. Цель штрафов - не наполнить бюджет, а создать превентивный барьер. Продавец и владелец заправки должны понимать: продал бензин ребенку - совершил правонарушение", - сказал Дорофеев, отметив рост ДТП с мототранспортом с участием несовершеннолетних.

Он добавил, что для продавцов предложен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц, то есть самих АЗС, - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. "Важное уточнение: законопроект учитывает права законопослушных граждан - запрет не будет распространяться на случаи, когда заправляется лицо, достигшее 16 лет и имеющее водительское удостоверение соответствующей категории", - отметил депутат.

Дорофеев ожидает, что голосование состоится в ближайшее время, чтобы нормы заработали к следующему мотосезону.