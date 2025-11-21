Представительница Мексики победила на конкурсе "Мисс Вселенная"

Обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра

Редакция сайта ТАСС

Фатима Бош © AP Photo/ Sakchai Lalit

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Представительница Мексики Фатима Бош одержала победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который проходил в Бангкоке. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Первой вице-мисс конкурса стала представительница Таиланда Павина Синг, свободно владеющая русским языком выпускница престижного таиландского университета Тхаммасат. В пятерку лучших также были включены участницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д'Ивуара. Обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра, в котором приняли участие представительницы 136 стран - рекордное количество за всю его историю.

Первый конкурс "Мисс Вселенная" прошел в 1952 году в Лонг-Бич (штат Калифорния). За годы существования смотра права на его проведение принадлежали разным компаниям. В период с 1996 по 2015 год совместно с NBC им владел Дональд Трамп. В 2022 году проект за $20 млн приобрела таиландская компания JKN Global Group. В 2024 году 50% ее акций за $16 млн выкупила фирма Legacy Holding Group USA Inc., принадлежащая мексиканскому бизнесмену Раулю Рочу Канту.

Конкурс проходит в течение двух недель. Его основными этапами являются выход в вечернем платье, выход в купальнике и беседа с членами жюри, когда участницы должны продемонстрировать общий кругозор, смекалку, чувство юмора и хорошие манеры. Затем отбираются кандидатуры для прохождения в полуфинал.

Переходящим призом конкурса является корона. На протяжении истории соревнования использовалось 12 корон, в том числе принадлежавшая императорскому дому Романовых венчальная корона, проданная в 1926 году и в настоящее время находящаяся в частной коллекции в США. В 2024 году была представлена 12-я по счету корона - "Свет бесконечности". Она изготовлена филиппинским ювелирным домом Jewelmer. Корона покрыта 18-каратным золотом, украшена бриллиантами и 23 редкими золотистыми жемчужинами - национальными драгоценными камнями Филиппин. Ее стоимость оценивается в $5 млн.