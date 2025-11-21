Экс-сотрудник СБУ: у НАБУ и САП есть компромат на каждого чиновника Украины

Василий Прозоров также сообщил, что украинские чиновники об этом знают

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) имеют достаточно компромата на каждого украинского чиновника. Такое мнение высказал ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Со стороны правоохранительной системы Украины были справедливые упреки в адрес НАБУ и САП, что за время своего существования они не провели толком никаких громких посадок, привлечений к ответственности, конфискаций. Они очень хорошо занимались сбором компромата. Да, они не сажали никого в тюрьму, но компромата у них на каждого чиновника на Украине достаточно. Поэтому на всех есть "крючочки". И самое смешное, что украинские чиновники об этом знают", - сказал он.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что в скандале может также фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.