В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Угроза действовала с 23:09 мск 20 ноября
Редакция сайта ТАСС
05:25

ВОРОНЕЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Предупреждение действовало с 23:09 мск 20 ноября. В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе объявлялась тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, работали системы оповещения. 

