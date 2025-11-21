Врач из Владивостока помогла студентке из КНДР в автобусе

Девушка стала терять сознание

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Врач из Владивостока по пути из отпуска в КНДР помогла студентке, которая стала терять сознание. Об этом сообщает Приморская краевая клиническая больница № 2.

"Во время возвращения из Северной Кореи, где проводила отпуск завотделом ОМПР, врач-инфекционист Центра СПИД Анастасия Черникова, она оказала помощь девушке, которая почувствовала себя плохо. Автобус от туристической фирмы сломался и к россиянам подсадили группу северокорейских студенток, ехавших на учебу во Владивосток. В пути одну из пассажирок сначала сильно тошнило и все думали, что ее укачало, потом она стала терять сознание", - говорится в сообщении.

В больнице отметили, что ситуация осложнялась отсутствием переводчика, поскольку автобус находился в зоне без связи. Однако вскоре нашелся русско-корейский разговорник. С помощью иероглифов врач показала студенткам, что работает в больнице. Специалист из Владивостока отыскала в автобусе тонометр и измерила артериальное давление, оно показывало критически низкие цифры - 50 на 20 мм ртутного столба.

С помощью жестов и разговорника выяснилось, что студентка около суток добиралась до станции и почти ничего не ела и не пила. После того, как ее накормили, давление стало приходить в норму.