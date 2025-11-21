В Вологодской области смягчат ограничения на продажу алкоголя перед Новым годом

Губернатор региона Георгий Филимонов рекомендовал соблюдать меру, проводить время с детьми и на свежем воздухе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области смягчат действующие ограничения на розничную продажу алкоголя перед Новым годом - 30 и 31 декабря, а также с 1 по 8 января приобрести спиртное можно будет в обычном режиме работы магазинов, без ограничения "12-14". Готовится соответствующая законодательная норма, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Все должно быть по-человечески. В этой связи готовим отдельную областную норму, в соответствии с которой алкогольную продукцию можно будет приобрести в обычном режиме работы магазинов 30 и 31 декабря (вторник и среда). Далее с 1 по 8 января в течение всех праздничных дней также продажа доступна за рамками "12-14", как многократно комментировал ранее", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

После новогодних праздников магазины перейдут в стандартный режим ограничения продажи по будням, сообщил глава региона. Он рекомендовал соблюдать меру, проводить время с детьми и на свежем воздухе.

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя по будням разрешена в Вологодской области с 12:00 до 14:00 мск и без таких ограничений в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и особые праздничные дни - новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.