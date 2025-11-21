ГАИ Москвы призвала водителей к внимательности из-за мокрого снега

В ведомстве советуют увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и снижать скорость

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей учитывать погодные условия и быть предельно внимательными за рулем.

В ГАИ отметили, что в городе идет мокрый снег. "Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам. Увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта и снижайте скорость", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы, добавили в Госавтоинспекции.