Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент России отметил, что от четкой работы Федеральной налоговой службы зависит качество жизни и экономический потенциал страны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что от слаженной работы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ во многом зависит качество жизни людей, рост предпринимательской активности и в целом укрепление экономического потенциала государства.

"B нынешнем году ФНС России исполняется 35 лет. За прошедшие годы она выросла в мощную, эффективную, динамично развивающуюся структуру, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Подчеркну, от вашей четкой, слаженной работы во многом зависят стабильное пополнение бюджетов всех уровней, рост предпринимательской активности, повышение качества жизни людей. И в целом укрепление социально-экономического потенциала страны".

Глава государства подчеркнул важность внедрения ФНС собственных инновационных технологий, уникальных цифровых решений, передовых отечественных и мировых практик. Он отметил, что ФНС задает высокие стандарты предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу.

Президент выразил уверенность, что работники налоговой службы будут и впредь честно трудиться, успешно решать поставленные задачи на благо России. "Желаю вам новых профессиональных достижений и всего самого доброго", - заключил Путин.

21 ноября ежегодно в России отмечается День работника налоговых органов - профессиональный праздник сотрудников налоговой службы, установленный указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о создании Государственной налоговой службы.