Назван самый популярный жанр кино у россиян

Это психологический триллер, говорится в исследовании онлайн-платформы KION и психологической платформы Alter

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Психологический триллер стал самым востребованным жанром среди российских зрителей в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-платформы KION и психологической платформы Alter, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В преддверии Дня психолога онлайн-кинотеатр KION и психологическая платформа Alter изучили спрос россиян на фильмы и сериалы с психологическим сюжетом, а также на услуги психологов. Специалисты считают, что рост интереса к триллерам, драмам и детективам отражает эмоциональный запрос на профессиональную помощь. Чаще других "психологические" жанры смотрит аудитория 35-44 лет - самые частые запросы к психологам у этой группы связаны с самооценкой и трудностями в управлении эмоциями", - говорится в сообщении.

По данным исследования, с января по ноябрь 2025 года спрос на психологические триллеры вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Интерес к драмам увеличился на 10%, а жанр детектива сохраняет стабильно высокую популярность среди зрителей. Лидером просмотров среди триллеров стал сериал "Бар «Один звонок»", далее следуют "Тайга", "Хирург", "Замаячный" и "Берлинская жара", последний привлекает преимущественно мужскую аудиторию. В категории детективов наиболее просматриваемыми стали проекты "Хрустальный", "Обоюдное согласие", "Здесь все свои", "Черное солнце" и "Злые люди". Среди драм лидируют "Почка", "Первый номер", "Нереалити" и "Танго на осколках".

При этом аудитория психологических жанров существенно отличается от тех, кто чаще всего обращается к психологам. По данным Alter, 66% клиентов - женщины 18-34 лет, а вместе с мужчинами этой возрастной группы доля достигает 82%. Возрастная категория 36-45 лет, являющаяся основной группой зрителей психологических жанров, составляет лишь 14% обращающихся к специалистам.

Клинический директор Alter, практикующий психолог Анастасия Черткова отмечает, что различия в возрастных группах объясняются отличающимися способами эмоциональной регуляции и разным уровнем готовности обращаться за профессиональной помощью. "Люди 35-44 лет чаще выбирают косвенные способы справляться с переживаниями - в том числе через фильмы и сериалы, которые позволяют безопасно "примерить" эмоциональные сценарии на себя, вымышленные истории могут выступать как форма эмоциональной симуляции и помогают перерабатывать сложный опыт. Поколение 18-35 лет, напротив, чаще прибегает к прямым формам помощи, включая психотерапию. Международные исследования показывают, что молодые люди обращаются к психологам в два-три раза чаще старших поколений", - сказала она.