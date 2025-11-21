В Херсонской области отремонтируют 62 многоквартирных дома до 2026 года

Ремонт улучшит жилищные условия для более чем 4,5 тыс. жителей

ГЕНИЧЕСК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют до 2026 года отремонтировать в регионе 62 многоквартирных дома, что улучшит жилищные условия для более чем 4,5 тыс. жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

"За три года планируется провести ремонтные работы на общей площади 187 тысяч квадратных метров жилья в 62 многоквартирных домах Херсонской области. Это улучшит жилищные условия для 4 593 жителей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году запланирован капремонт в 16 многоквартирных домах.