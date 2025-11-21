ФОМ: Путину доверяют 75% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 46% участников опроса

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 75%, 76% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 14 по 16 ноября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 75% россиян (минус 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (76% - без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 46% участников опроса (минус 6 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% опрошенных (минус 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39% (минус 1 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 9% (минус 1 п.п.), "Справедливой России" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (плюс 1 п.п.).